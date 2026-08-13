Lazio, la Juve Stabia annuncia Sanà Fernandes: il comunicato

La Juve Stabia ha annunciato l'arrivo di Sanà Fernandes. Attraverso un comunicato ufficiale, il club gialloblù ha comunicato che l'esterno portoghese si è trasferito in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto e controriscatto. Di seguito la nota.

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con la S.S. Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo,con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore del club biancoceleste, dell’attaccante Saná Eusébio Mango Fernandes, che ha sottoscritto un contratto con la società gialloblù fino al 30 giugno 2027.

Nato a Bissau il 10 marzo 2006, Fernandes è cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Nella stagione 2024/25 si trasferisce in prestito al NAC Breda, in Eredivisie, dove colleziona 16 presenze, mettendo a segno una rete e fornendo un assist. Nella passata stagione, con la Lazio Primavera, ha totalizzato 26 presenze, 5 gol e 2 assist.

Dopo la firma del contratto, Fernandes dichiara: “Arrivare a Castellammare mi ha dato subito sensazioni molto positive. Appena c’è stata l’opportunità di venire qui non ci ho pensato due volte. Conosco la storia di questo club, il calore della piazza e la passione travolgente dei tifosi. Per un giocatore giovane è l’ambiente ideale per crescere, mettere minuti nelle gambe e far vedere il proprio valore in un campionato competitivo come la serie B. Ai nostri tifosi dico che non vedo l’ora di vederli tutti allo stadio. Forza Vespe.”

Ufficio stampa e comunicazione S.S. Juve Stabia 1907".