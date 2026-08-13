Calciomercato Lazio | Sanà Fernandes va alla Juve Stabia: le cifre
13.08.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - È fatta per il passaggio di Sanà Fernandes alla Juve Stabia. Come vi avevamo raccontato, l'esterno portoghese classe 2006 aveva trovato l'accordo per andare a giocare in Serie B. E proprio in queste ore ha firmato il suo contratto per lasciare Formello: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si trasferirà in prestito con diritto di riscatto (fissato a 1,2 milioni di euro) e controriscatto in favore della Lazio (1,5 milioni). Presto anche l'ufficialità.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.