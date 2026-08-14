Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Frattesi arriva a Roma! I dettagli"

14.08.2026 12:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Frattesi arriva a Roma! I dettagli"
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CALCIOMERCATO LAZIO - Si è sbloccata la situazione relativa a Davide Frattesi. Lazio e Inter hanno stipulato un nuovo accordo sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 e una futura rivendita del 50%. Il giocatore arriverà nella Capitale nelle prossime ore. A confermarlo è stato anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Frattesi ha l'autorizzazione per viaggiare verso Roma e completare il passaggio dala Lazio all'Inter. Il nuovo accordo: prestito oneroso di 5 milioni, 10 milioni di diritto di riscatto e 50% sulla futura rivendita". Di seguito il post.

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.