Lazio - Mantova, Olimpico semivuoto in Coppa Italia: il dato sui biglietti

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a iniziare ufficialmente la sua stagione in Coppa Italia. La squadra di Gattuso scenderà in campo domenica 16 agosto all’Olimpico nella sfida contro il Mantova, valida per i trentaduesimi del torneo.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport sono circa 4.000 i tagliandi venduti che si aggiungono ai circa 3.500 abbonati per un totale di poco più di 7.000 presenze all’Olimpico.

Un dato che testimonia come la protesta dei tifosi non si sia minimamente assopita e come i supporter siano decisi a continuare sulla strada intrapresa: Olimpico semi-vuoto e presenza fissa nelle gare in trasferta.

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