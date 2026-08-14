Frattesi, non solo Lazio: per la Nazionale di Mancini è già un riferimento

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio attende l’arrivo di Davide Frattesi, senza dubbio il colpo più importante di questa sessione di mercato. Dopo le ultime stagioni vissute all’Inter il centrocampista ha deciso di abbandonare il ruolo da “riserva di lusso” e di iniziare un’avventura in cui sarà al centro del progetto dell’allenatore, non solo alla Lazio ma anche in Nazionale.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero la Lazio potrà essere il trampolino di lancio per Frattesi per tornate anche in Nazionale. Del resto proprio Roberto Mancini lo aveva fatto debuttare in azzurro il 4 giugno 2022 nel pareggio di Bologna tra Italia e Germania. Il ct lo considera già uno dei 26-28 giocatori che verranno chiamati per le prime gare di Nations League in programma tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Con Mancini, Frattesi, ha realizzato il suo primo gol in Nazionale il 18 giugno 2023 nella finale per il terzo posto di Nations League.

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