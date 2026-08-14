Capello: "Milan, Gila non basta. Se arriva uno come Nesta..."

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RASSEGNA STAMPA - "Serve un titolare, solo Gila non basta". Fabio Capello avvisa il Milan e si aspetta ulteriori interventi in entrata del Diavolo. In una lunga intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore rossonero ha parlato dell'urgenza di un innesto in difesa per il Milan, soprattutto con Tomori in uscita, e ha citato anche Nesta. Di seguito le sue parole.

"Se mi dice che il Milan prenderà uno come il Nesta dei vecchi tempi, allora alzo le mani e accompagno volentieri Tomori alla porta (ride, ndr). Perché non vorrei che con l'idea di giocare molto il pallone poi si perda di vista il primo compito di un difensore, che è - come dice la parola - difendere".