Lazio, Dele-Bashiru: contro il Mantova per convincere prima dell'arrivo di Frattesi

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RASSEGNA STAMPA - Poco più di 48 ore al debutto ufficiale della Lazio che, domenica 16 agosto, sfiderà il Mantova nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Un match importante per la squadra di Gattuso e anche per Dele-Bashiru che, con molta probabilità, partirà da titolare nel centrocampo a tre insieme a Rovella e Taylor.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport per il nigeriano quella contro il Mantova è una chance importantissima per provare a guadagnare posizioni in attesa dell’arrivo di Frattesi che ovviamente cambierà le gerarchie. Gattuso ha puntato molto su Dele nelle ultime amichevoli utilizzandolo da mezzala nel 4-3-3 chiedendogli di sfruttare le sue caratteristiche: forza fisica, capacità di inserimento e strappi.

Quando arriverà Frattesi sarà lui il titolare ma per Dele-Bashiru, questa potrebbe essere una bella notizia. Avrà meno responsabilità e potrà sfruttare la chance di essere utilizzato per le sue caratteristiche nei momenti più congeniali. Insomma la concorrenza aumenta ma così diminuisce anche la pressione.

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