Calciomercato Lazio | Non solo Chaloupek: gli altri nomi per la difesa
RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a lavorare sul mercato dove la priorità è senza dubbio quella di regalare a Gattuso un difensore e un attaccante.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport per quanto riguarda il reparto arretrato sono diversi i profili sondati. Tra questi c’è quello di Sutalo dell’Ajax, classe 2007 e titolare nell’ultimo Mondiale oltre che difensore esperto con 31 partite nella scorsa stagione tra cui 6 in Champions League.Il suo contratto scade nel 2028 ma la valutazione si aggira attorno ai 10 milioni.
Un altro profilo attenzionato, come riporttao dalla nostra redazione, è quello di Stepan Chaloupek, calciatore di proprietà dello Slavia Praga, classe 2003. Anche la sua valutazione si aggira attorno ai 10 milioni ma la concorrenza non manca di certo visto che piace anche a Benfica, Hull City e Ipswich. 1.88 cm, buona velocità e ben 9 gol messi a segno nell'ultima stagione.
Per quanto riguarda i centrali rimane vivo l’interesse per Hautekiet dello Standard Liegi anche se il club non ha intenzione di fare sconti e nel contratto del calciatore c’è una clausola rescissoria da 5 milioni di euro.
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