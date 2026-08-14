Lazio, ecco il Mantova: come andò l'ultima volta contro un club di Serie B
14.08.2026 12:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Il 16 agosto ci sarà la sfida tra Lazio e Mantova, la prima ufficiale della stagione. Chi vincerà, passerà alla fase successiva della Coppa Italia. È da tanto tempo che i biancocelesti non affrontano un club di Serie B: come riporta Il Messaggero, per risalire all'ultimo incontro contro una squadra di Serie B bisogna tornare al 2020, quando la Lazio di Inzaghi batté la Cremonese per 4-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.