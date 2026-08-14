F1 | Ferrari, c’è un’arma nascosta sulla SF-26: può cambiare tutto
14.08.2026 12:09 di Giovanni Parterioli
La Ferrari continua a lavorare sulla SF-26 con l’obiettivo di trovare nuovi margini di crescita nella seconda parte del Mondiale. A Maranello l’attenzione resta alta su tutti gli aspetti che possono incidere sul rendimento complessivo della monoposto. Il lavoro degli ingegneri coinvolge diverse aree, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiamati a sfruttare al meglio ogni dettaglio. I recenti segnali positivi alimentano la fiducia sulla direzione intrapresa. In particolare c'è una variabile della Ferrari SF-26 che secondo Vasseur può cambiare gli scenari di forza della Formula 1. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> sviluppo Ferrari SF-26 <<<