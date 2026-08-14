Lazio, Frattesi arriva a Roma: ecco quando. Poi le visite e la firma

14.08.2026 14:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Frattesi arriva a Roma: ecco quando. Poi le visite e la firma
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Finalmente Frattesi. Definito l'orario di arrivo a Roma dopo il trambusto di questa mattina (qui la ricostruzione completa di ciò che è successo): il nuovo centrocampista della Lazio sbarcherà a Fiumicino alle 17:10, con la partenza da Milano (Linate) alle 16. Dopo di che andrà a Formello per svolgere le visite mediche; domani mattina apporrà la sua firma sul contratto.

È cambiato l'accordo tra le parti: il classe '99 si unirà alla Lazio in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni più bonus. La società nerazzurra manterrà il 50% sulla sua futura rivendita. Adesso si attende solo il suo arrivo.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.