Lazio, Frattesi lascia l'Inter dopo tre anni: il saluto dei tifosi nerazzurri

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Davide Frattesi è pronto a sbarcare nella Capitale per svolgere le visite mediche, porre la firma sul contratto e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in biancoceleste. L'ex Sassuolo arriva alla Lazio dopo tre anni passati in nerazzurro, il tempo giusto per lasciare comunque un segno nel cuore di tutti i tifosi interisti che, nelle ultime ore, hanno riempito di commenti i suoi profili social per salutarlo e ringraziarlo: "Chi la maglia ha onorato non verra mai dimenticato. Grazie Davide", "Comunque vada, sempre con te!", "Grazie per le gioie che ci hai regalato", sono solo alcune delle reazioni del mondo nerazzurro.

Per Frattesi, adesso, è tempo di vivere una nuova esperienza con la maglia della Lazio, con l'auspicio di lasciare un segno anche nel cuore dei tifosi biancocelesti.