Lazio, ecco Frattesi: il "bentornato a casa" dei tifosi a Fiumicino

Davide Frattesi è finalmente arrivato nella Capitale, dopo ore di attesa e qualche ostacolo che ha fatto tremare i club. Il giocatore è partito da Milano Linate nel pomeriggio e circa un'ora fa è atterrato a Fiumicino, ad accoglierlo ha trovato un po' di tifosi a cui ha concesso foto e autografi.

Il centrocampista è stato accolto col sorriso, ha subito avuto un assaggio di quello che vivrà in questa nuova esperienza. Qualcuno gli ha voluto dare il "bentornato a casa" aspettandolo all'uscita dell'aeroporto e qualcun altro lo ha semplicemente salutato con un "forza Lazio". L'ex Inter poi, è salito sul van diretto a Formello.

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