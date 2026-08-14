Lazio, Gattuso torna sull'attaccante: "Ecco come stanno le cose, ho chiesto..."

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"Abbiamo un problema di indice di liquidità e prima di fare l’attaccante qualcuno deve uscire". Lo ha spiegato, senza troppi giri di parole, Gennaro Gattuso nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Sport Mediaset. Il tecnico della Lazio ha analizzato la situazione nel dettaglio e proseguendo, ha aggiunto: "Devo dire che sia Dia sia Ratkov e Artistico, prima dell’infortunio, si sono comportati bene. Per come vogliamo giocare sto cercando un giocatore funzionale per questa squadra, ma nulla toglie la professionalità e la bravura degli attaccanti che abbiamo. Ho parlato con loro e sanno che contro di loro non ho nulla. Stiamo cercando una tipologia di giocatore e vediamo e riusciamo a farlo, poi vanno rispettati anche quelli che abbiamo. Anche loro possono darci una mano”.

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