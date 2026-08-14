Lazio, è arrivato Frattesi: il benvenuto della società - FOTO

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Davide Frattesi è sbarcato nella Capitale pochi minuti fa e può iniziare la sua avventura in biancoceleste. La società ha subito dato il benvenuto al suo nuovo centrocampista, che appena atterrato ha già posato con la sciarpa per la prima foto di rito: "The wait is over. Davide is here", si legge sui profili ufficiali della Lazio.

L'iter procederà con le visite mediche e poi la firma per l'ufficialità. Frattesi è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio.