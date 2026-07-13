Lazio, primo giorno di ritiro in archivio: il video della società - VD
13.07.2026 21:46 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Primo giorno di ritiro nel quartier generale di Formello per la Lazio di mister Gattuso iniziato con una doppia seduta. Tutti a disposizione del mister e del suo staff che è stato presentato proprio nella giornata di oggi.
La società, con un video, ha pubblicato il meglio della giornata sui social tra allenamento, sorrisi e indicazioni del mister.
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