La Lazio risponde su Polymarket: "Stiamo attendendo comunicazioni"

Agimeg indaga su Polymarket, inserito nei giorni scorsi nella lista dei siti bloccati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in quanto considerato un operatore di scommesse privo di concessione statale. Il sito è sponsor della Lazio da qualche mese: ora quell'accordo potrebbe essere a rischio. Sull'argomento, l’Agenzia Agimeg ha chiesto chiarimenti all’Ufficio Comunicazione della S.S. Lazio.

In particolare è stato chiesto: “L’oscuramento per gli utenti italiani, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del sito di Polymarket ha fatto tornare d’attualità la sponsorizzazione, da parte del sito di mercati predittivi, della maglia della S.S. Lazio. Qual è la vostra posizione a riguardo?”. Questa la risposta dell’Ufficio Comunicazione della S.S. Lazio: “Al momento stiamo attendendo le opportune comunicazioni da parte del nostro partner in merito alla vicenda. Fino ad allora preferiamo non rilasciare ulteriori dichiarazioni né formulare valutazioni su una questione che riguarda il partner stesso e i suoi interlocutori competenti”.