Lazio, ufficiale lo staff di Gattuso: il comunicato del club
13.07.2026 20:20 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Fonte: sslazio.it
Primo giorno di ritiro per la nuova Lazio targata Gennaro Gattuso. I biancocelesti hanno iniziato la preparazione verso la prossima stagione con una doppia sessione di allenamento all'interno del Training Center S.S. Lazio. A guidare il lavoro della squadra, il tecnico insieme al suo staff:
Da sinistra a destra: Nicholas Cicchetti (match analyst), Marco Sangermani (collaboratore tecnico), Bruno Dominici (preparatore atletico), Luigi Riccio (vice allenatore), Gennaro Gattuso (allenatore), Dino Tenderini (preparatore atletico), Roberto Perrone (preparatore dei portieri), Cristiano Viotti (preparatore dei portieri), Franco Ferrini (preparatore recupero infortunati), Simone Fugalli (preparatore atletico).
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.