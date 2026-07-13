Lazio, "Back in the office": gli scatti della seduta mattutina - FOTO

La Lazio ha ufficialmente iniziato la nuova stagione. Dopo le consuete visite mediche di rito e la presentazione di Gattuso avvenuta prima del weekend, la squadra si è ritrovata a Formello per dare il via alla pre-season.

Il primo allenamento, che si è svolto nella mattinata, è ormai in archivio. Nel tardo pomeriggio, i biancocelesti torneranno in campo per un'altra seduta di lavoro. In attesa, la società - attraverso i profili social ufficiali - ha condiviso qualche scatto della prima sessione accompagnato dal messaggio "Back in the office".

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