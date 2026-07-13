Calciomercato Lazio | La Fiorentina mette gli occhi su Isaksen: le ultime
13.07.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina si sta muovendo attivamente sul mercato ed è alla ricerca di innesti per il reparto offensivo. L'idea principale di Paratici per rinforzare la Viola è quella di portare Koleosho a Firenze, ma potrebbe non essere l'unico.
Come scrive La Nazione, infatti, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Isaksen, cominciando con un sondaggio esplorativo. Il danese, si ricorda, si è operato da poco per la pubalgia e salterà, per il secondo anno consecutivo, tutta la preparazione estiva.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.