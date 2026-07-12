Gattuso punta su una Lazio d’attacco, ma il mercato in avanti è fermo: lo scenario
RASSEGNA STAMPA - Poco spazio al campo nella conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso. In attesa che domani inizi il ritiro dei biancocelesti, però, qualche minima linea guida è emersa dalla sala stampa di Formello riguardo le idee per la Lazio della stagione ormai alle porte.
Tra gli indizi arrivati da Gattuso quello della volontà di creare una squadra che possa puntare sulla propria fase offensiva, andando a cercare così gol in una rosa che finora ne ha garantiti sicuramente pochi. Proprio per questo un attaccante dovrà arrivare anche dal mercato, per quanto la situazione al momento sia di quasi totale stallo.
Nel mirino della Lazio, infatti, rimangono i nomi di Pinamonti e Piccoli, che però - spiega l’edizione odierna del Messaggero - non convincono del tutto Fabiani che per questo si continua a guardare intorno. Un tentativo concreto, in caso, potrebbe però esser fatto più per l’attaccante della Fiorentina che per quello del Sassuolo, ritenuto protagonista di una valutazione troppo alta a un anno dalla scadenza del contratto.