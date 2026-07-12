Lazio, non solo Dominguez: Fabiani punta anche Stojkovic dalla Dinamo

RASSEGNA STAMPA - È Sergi Dominguez la priorità in lista per la Lazio. Nella conferenza di presentazione Gattuso ha detto che gli sarebbe sì piaciuto iniziare con un paio di elementi in più ma allo stesso tempo ha predicato calma.

Eppure il centrale difensivo rimane la priorità per la Lazio che, come conferma anche l’edizione odierna del Messaggero, durante la missione in Croazia del ds Fabiani ha lavorato anche per un altro profilo.

Dalla difesa alla trequarti: anche se Gattuso ha allontanato ogni discorso sui moduli la Lazio ha bisogno di un giocatore che sappia giocare tra le linee per passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1. E in quest’ottica durante la missione croata di Fabiani si è parlato anche del 2003 Luka Stojkovic, giocatore che lo stesso tecnico apprezza e conosce. Anche in questo caso, però, per un’eventuale fumata bianca ci sarà da attendere.