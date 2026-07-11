Gattuso è già stato vicino alla Lazio: la rivelazione del tecnico

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Gennaro Gattuso ha mandato un messaggio chiaro, sa dove si trova e sa che tipo di stagione dovrà affrontare la sua Lazio. Nel corso della conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore biancoceleste, l'ex ct dell'Italia ha parlato dei suoi buoni propositi, di obiettivi e ha rivelato inoltre che in passato è già stato vicino alla panchina della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Io sono stato vicino più di una volta alla Lazio, potevo venire in passato. Non ti nego che forse senza queste condizioni avrei detto di nuovo no. È una sfida, con qualche giocatore ho già lavorato. So come ragiono e come mi piace fare calcio. Ho contemplato tutto, so tutto, conosco le problematiche. Il lavoro, il lavoro e il lavoro. Speriamo di fare cose buone. L'obiettivo è creare un clima familiare, di riuscire di avere una squadra che diverte la gente, chi viene allo stadio e chi no, che renda orgogliosi i tifosi".