Lutto nel calcio, è morto a 25 anni Jayden Adams: "Si è tolto la vita"

Il mondo del calcio è in lutto e sotto shock. Jayden Adams, stella del Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana, è morto a 25 anni. La sua scomparsa è satata confermata ai media del suo paese da un portavoce della famiglia, le cause del decesso non sono note al momento. Alcune testate locali sostengono che si sia tolto la vita.

Il trequartista aveva disputato tre partite al Mondiale: titolare e sostituito contro Messico e Repubblica Ceca, poi subentrato negli ultimi 10' di gioco con la Corea del Sud. Era invece rimasto in panchina nei sedicesimi contro il Canada.

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