Lazio, Immobile vuole tornare: "Ho ancora qualcosa da poter dare..."

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Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di noibiancocelesti.com. In una breve intervista ha toccato molti temi, dal Mondiale al prossimo campionato di Serie A, passando per la Nazionale italiana e per il Paris FC, senza dimenticare la Lazio. Sulla squadra di cui è miglior marcatore all-time e di cui è stato capitano, Immobile ha speso parole d'amore, proiettandosi a un possibile ritorno.

MONDIALE - "La squadra che mi attira di più l'Inghilterra. Sta facendo un Mondiale importante. Partito Messi o Ronaldo? Io ammiro molto entrambi, ci hanno fatto vivere una generazione di calcio bello da vedere. Hanno portato entusiasmo. L'attaccante più forte al mondo oggi è Haaland, forse alla pari con Kane. Stanno tenendo dei ritmi impressionanti".

ITALIA - "Tentiamo sempre a sottovalutare. Non abbiamo ancora fatto quello step che ci permetta di capire che quando oggi affronti la Norvegia il risultato non è scontato, soprattutto con Capo Verde e quelle altre Nazionali. Devi sempre avere la mentalità giusta. Da chi ripartirei per la panchina dell'Italia? Conte e Mancini hanno entrambi fatto molto bene. Malagò ha dimostrato al CONI di saperci fare, sono contento del suo arrivo, qualsiasi scelta farà andrà bene".

PARIS FC - "Sto affrontando un campionato nuovo, impegnativo dal punto di vista fisico e mentale. Mi sto ancora divertendo. Il ritiro? Se la testa, andando avanti ti aiuta, resisti meglio all'aumento del carico di allenamento che il fisico a questa età richiede".

LAZIO - "La Lazio è la squadra che mi è rimasta di più nel cuore. Ci siamo lasciati ricordi indelebili. Ogni volta che penso al calcio penso alla Lazio. Spero un giorno di poter tornare e dare ancora qualcosa a una squadra e a una tifoseria che mi ha dato tanto. In qualsiasi veste. Tornare da calciatore? E' complicato. Capisco le dinamiche del calcio, ma in questo momento è difficile".

COMPAGNI E AVVERSARI - "Il giocatore più forte con cui ho giocato? Pedro e Buffon. L'avversario più forte? Credo che Giorgio Chiellini sia quello che mi ha dato più filo da torcere".

SERIE A 26/27 - "L'Inter sarà favorita. Ho visto tanti cambi di allenatori e quindi ci sarà un assestamento, l'Inter invece è la squadra più rodata. Una griglia di partenza? Juve, Napoli e Milan sono squadre che si devono attrezzare per dar fastidio all'Inter. Hanno nelle corde le possibilità di fare stagioni importanti".