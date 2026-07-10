Lazio, Immobile vuole tornare: "Ho ancora qualcosa da poter dare..."

10.07.2026 09:33 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Immobile vuole tornare: "Ho ancora qualcosa da poter dare..."
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Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di noibiancocelesti.com. In una breve intervista ha toccato molti temi, dal Mondiale al prossimo campionato di Serie A, passando per la Nazionale italiana e per il Paris FC, senza dimenticare la Lazio. Sulla squadra di cui è miglior marcatore all-time e di cui è stato capitano, Immobile ha speso parole d'amore, proiettandosi a un possibile ritorno. 

MONDIALE - "La squadra che mi attira di più l'Inghilterra. Sta facendo un Mondiale importante. Partito Messi o Ronaldo? Io ammiro molto entrambi, ci hanno fatto vivere una generazione di calcio bello da vedere. Hanno portato entusiasmo. L'attaccante più forte al mondo oggi è Haaland, forse alla pari con Kane. Stanno tenendo dei ritmi impressionanti". 

ITALIA"Tentiamo sempre a sottovalutare. Non abbiamo ancora fatto quello step che ci permetta di capire che quando oggi affronti la Norvegia il risultato non è scontato, soprattutto con Capo Verde e quelle altre Nazionali. Devi sempre avere la mentalità giusta. Da chi ripartirei per la panchina dell'Italia? Conte e Mancini hanno entrambi fatto molto bene. Malagò ha dimostrato al CONI di saperci fare, sono contento del suo arrivo, qualsiasi scelta farà andrà bene". 

PARIS FC "Sto affrontando un campionato nuovo, impegnativo dal punto di vista fisico e mentale. Mi sto ancora divertendo. Il ritiro? Se la testa, andando avanti ti aiuta, resisti meglio all'aumento del carico di allenamento che il fisico a questa età richiede". 

LAZIO "La Lazio è la squadra che mi è rimasta di più nel cuore. Ci siamo lasciati ricordi indelebili. Ogni volta che penso al calcio penso alla Lazio. Spero un giorno di poter tornare e dare ancora qualcosa a una squadra e a una tifoseria che mi ha dato tanto. In qualsiasi veste. Tornare da calciatore? E' complicato. Capisco le dinamiche del calcio, ma in questo momento è difficile". 

COMPAGNI E AVVERSARI "Il giocatore più forte con cui ho giocato? Pedro e Buffon. L'avversario più forte? Credo che Giorgio Chiellini sia quello che mi ha dato più filo da torcere". 

SERIE A 26/27 "L'Inter sarà favorita. Ho visto tanti cambi di allenatori e quindi ci sarà un assestamento, l'Inter invece è la squadra più rodata. Una griglia di partenza? Juve, Napoli e Milan sono squadre che si devono attrezzare per dar fastidio all'Inter. Hanno nelle corde le possibilità di fare stagioni importanti". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.