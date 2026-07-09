Ex Lazio | Sarri già in campo: guida il primo allenamento all'Atalanta - VD

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Maurizio Sarri ha iniziato la sua nuova esperienza sulla panchina dell'Atalanta. L'ex tecnico della Lazio ha guidato il suo primo allenamento sul campo di Zingonia, con quasi tutti i giocatori a disposizione. Ha avuto modo anche di accogliere un nuovo acquisto, come quello di Gianluca Gaetano che a lungo ha corteggiato nelle ultime settimane. Come si vede in un video pubblicato su Instagram dal club, il Comandante ha seguito da vicino il lavoro della squadra nerazzurra. Di seguito le immagini.