Lazio, test atletici all'Isokinetic: arrivati Rovella e Cancellieri - FT&VD

Fonte: Dai nostri inviati Michele Cerrotta e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12:21 - Anche Tavares è arrivato in struttura. Non ci saranno Noslin, assente anche ieri, e Patric.

AGGIORNAMENTO ORE 11:57 - È il turno di Cancellieri. Il biancoceleste ha appena fatto il suo ingresso all'Isokinetic.

AGGIORNAMENTO ORE 11:46 - Per uno che va, Galassi, ce n'è uno che viene. È appena arrivato Nicolò Rovella, a breve anche lui svolgerà i test.

AGGIORNAMENTO ORE 11:42 - Sono terminati i test per Bruno Galassi che proprio in questi minuti sta lasciando la struttura.

AGGIORNAMENTO ORE 11:26 - Non sono finiti i test, in questi minuti è arrivato anche Pellegrini.

AGGIORNAMENTO ORE 10:49 - Ha raggiunto il resto dei compagni anche Pedraza, l'altra new entry della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 10:35 - Continua la "passerella" all'Isokinetic. Ha raggiunto la struttura anche il nuovo arrivato, Bruno Galassi, pronto per iniziare i test.

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AGGIORNAMENTO ORE 10:25 - Test conclusi per Lazzari, inizieranno a breve per Zaccagni che è appena arrivato in clinica. I due si sono incrociati davanti all'ingresso della struttura e hanno scambiato due parole.

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 - Proseguono i test all'Isokinetic, arrivato in questi minuti anche Provstgaard.

AGGIORNAMENTO ORE 09:59 - Dopo Floriani, ecco anche Marusic.

AGGIORNAMENTO ORE 09:47 - I biancocelesti stanno arrivando a scaglioni all'Isokinetic, ora è il turno di Floriani.

AGGIORNAMENTO ORE 09:24 - Arrivato in questi minuti anche Taylor.

AGGIORNAMENTO ORE 09:10 - Il primo ad arrivare all'Isokinetic è Manuel Lazzari.

Prosegue la preparazione della Lazio verso il ritiro. Dopo le visite mediche svolte a Formello, la squadra di Gattuso ora dovrà svolgere i test atletici all’Isokinetic. L’unico assente al raduno nel centro sportivo era stato Noslin, che non stava benissimo a causa dell’influenza. In mattinata, invece, non ci saranno Cataldi e Isaksen, entrambi operati per risolvere la pubalgia nelle scorse settimane. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.