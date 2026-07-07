Lazio, i tifosi fanno male a Lotito: che buco nel bilancio senza abbonamenti
RASSEGNA STAMPA - Nuovo anno, stessa campagna abbonamenti. Nessun passo in avanti di Lotito, che anzi resta sulla sua posizione: prezzi e modalità uguali all'estate scorsa, senza sconti o inviti particolari per i tifosi. Il rischio più che concreto è che le vendite siano ridotte al minimo: i 29.918 abbonati della passata stagione sono un'utopia.
E così, come riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente rischia un buco di 20 milioni nel bilancio senza i tifosi. Il calo degli introiti è già iniziato l'anno scorso, senza Europa e con l'Olimpico vuoto per gli ultimi mesi. Anche i diritti tv si abbasseranno, complice la contestazione dei tifosi che prevede il boicottaggio di tutte le piattaforme. I dati precisi si avranno solo nella prossima semestrale, ma le stime dicono che la Lazio incasserà 51 mlioni, 4 in meno rispetto al 2024/25.