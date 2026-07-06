Calciomercato Lazio | Gila, Lotito alza la posta: il Milan vuole chiudere
CALCIOMERCATO LAZIO - Mario Gila diventerà un nuovo giocatore del Milan. Il muro alzato dalla Lazio è caduto e con questo la promessa fatta dalla società a Gennaro Gattuso sul futuro del difensore spagnolo. L'offerta presentata dal club rossonero ha sbaragliato la concorrenza del Napoli e dell'Atalanta, costringendo la dirigenza della Lazio a fare più di un passo indietro e mettere alla porta il classe 2000. Gila andrà a guadagnare 5 milioni di euro all'anno per i prossimi 5 anni.
DOMANI IL SUMMIT - La società biancoceleste, invece, punta a chiudere nelle prossime ore intorno ai 25 milioni di euro. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la giornata di domani dovrebbe essere quella giusta per trovare la quadra definitiva. Il Milan si è avvicinato alla richista della Lazio, nelle prossime ore è previsto un summit per arrivare alla conclusione della trattativa, con Gila che si vede sempre più rossonero.
Pubblicato il 05/06