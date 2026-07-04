Lazio, nuovo arrivo a Formello. Ecco l'ultimo acquisto per il settore giovanile
La Lazio accoglie un nuovo giovane talento a Formello. Come riportato da Gazzetta Regionale, si tratta del classe 2011 Flavio Leon Pillera, trequartista offensivo che arriva dalla Romulea. Quest'anno ha giocato il campionato Under 15 Elite, con 2 gol in 24 partite. Ora disputerà il campionato Under 16 Serie A e B con i biancocelesti.
Di seguito il comunicato del club romano: "La Romulea è felice di comunicare il tesseramento del classe 2011 Flavio Leon Pillera per la SS Lazio. In Romulea da sempre, Flavio si unisce al club biancazzurro aggregandosi al gruppo Under 16 che disputerà il prossimo campionato nazionale professionistico. La nostra Società si complimenta con Flavio per l’ufficialità del trasferimento al club professionistico esprimendo i migliori auguri per questa nuova avventura, a partire già dalla preparazione estiva di inizio Agosto!".