Calciomercato Lazio | Pinelli verso l'addio: c'è una richiesta in Serie B
04.07.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Rientra a Formello ma è già pronto per ripartire, Pietro Pinelli. Il centrocampista della Lazio, classe 2006, tornerà nella Capitale dopo il prestito da gennaio alla Reggiana in Serie B. Con ogni probabilità andrà di nuovo a giocare altrove, quasi sicuramente ancora in cadetteria. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, lo vuole la Carrarese di Gabriele Cioffi. È un profilo che piace per le sue qualità da regista: resta un'opzione valida e una pista da monitorare nelle prossime settimane. Solo l'estate scorsa aveva preso parte al ritiro pre-stagione con Sarri; ora può iniziare la sua seconda esperienza consecutiva con i professionisti.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.