Orlando si schiera con i tifosi: "Lotito deve lasciare la Lazio!"
03.07.2026 22:00 di Simone Locusta
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L'ex calciatore Massimo Orlando ha mandato un chiaro messaggio a Claudio Lotito, ormai sempre più nel mirino dopo l'ennesimo atto d'amore e di protesta del tifo biancoceleste. Di seguito le sue parole:
"A chi mando un messaggio? A Lotito, che deve lasciare la Lazio. Poi magari costruisce una grande squadra, glielo auguro anche a Gattuso, ma quando hai una piazza che non ti vuole più, che lo stadio sarà sepre vuoto, che aspetti a mollare?".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.