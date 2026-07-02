Lazio, la manifestazione contro Lotito entra nel vivo: il dato sui presenti
02.07.2026 20:05 di Christian Gugliotta
È un giorno storico per il popolo laziale. Migliaia di tifosi biancocelesti stanno prendendo parte alla manifestazione organizzata contro Claudio Lotito. Il corteo partito da Ponte Milvio è arrivato a Piazzale Ankara, dove è già iniziato un evento che vedrà diverse personalità illustri. I presenti sono all'incirca 25mila, ma nelle prossime ore il numero è destinato ad aumentare.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.