UFFICIALE - Bordoni è un nuovo giocatore del Padova: il comunicato
02.07.2026 19:00 di Christian Gugliotta
Tommaso Bordoni è un nuovo giocatore del Padova. Dopo aver concluso la sua avventura durata 13 anni nel settore giovanile della Lazio, l'ex capitano della Primavera ha firmato da svincolato con il club di Serie B, pronto a vivere la sua prima esperienza nel calcio professionistico. Di seguito il comunicato ufficiale:
"Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definito del difensore classe 2006 Tommaso Bordoni. Bordoni ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2030".
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.