Lazio, il figlio e nipote d'arte Materazzi a un passo dal Torino: i dettagli
02.07.2026 17:30 di Simone Locusta
Gianfilippo Materazzi è pronto a voltare pagina. Il difensore classe 2009, figlio di Matteo e nipote di Marco Materazzi, lascerà la Lazio, dove ha completato il proprio percorso fino all'Under 18, per iniziare una nuova avventura al Torino. Il club granata punta a inserirlo fin da subito nella formazione Primavera. Secondo quanto raccolto da TMW, l'operazione è ormai ai dettagli e la firma sul contratto è attesa nella giornata di domani.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.