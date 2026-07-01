Calciomercato Lazio | Coppola può arrivare subito: la situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato a saldo zero blocca ogni operazione in entrata per la Lazio. Per poter acquistare bisogna cedere, ma anche sul fronte cessioni la società biancoceleste è ferma. C'è la situazione Mario Gila, con il Napoli in pressing e l'Atalanta più defilata, ma da Formello non aprono all'addio dello spagnolo e, anzi, hanno eretto un muro invalicabile. Almeno per ora. Poi c'è Nuno Tavares, che non è incedibile, piace al Porto di Farioli, ma viene valutato almeno 20 milioni di euro. E poi ci sono gli esuberi. I vari Lazzari, Pellegrini, Cancellieri: tutti calciatori con il cartello vendesi al collo, ma per i quali non sono stati fatti passi concreti. Gli unici giocatori veramente in uscita, oltre agli svincolati Basic, Hysaj e Pedro, sono Romagnoli (destinato all'Al Sadd) e Provedel (in partenza per l'Inter). Due cessioni importanti più per il risparmio sull'ingaggio che per il cartellino.

COPPOLA - La Lazio, quindi, ha le mani legate sul mercato. O, almeno, le ha per la maggior parte delle situazioni. Uno degli ultimi decreti dell'era Gravina, infatti, ha spalancato una porta sulla possibilità di arricchire la propria squadra di giovani italiani under 23 senza intaccare il costo del lavoro allargato. Spiegato in parole povere: è possibile raggirare i limiti imposti dalle norme acquistando italiani con meno di 23 anni. Un'occasione d'oro per la Lazio che nella sua lista di mercato ha inserito un calciatore che rispetta questi parametri: Diego Coppola.

PERCHE' LA LAZIO NON SI MUOVE? - Il difensore del Brighton ha il gradimento di Gennaro Gattuso, è italiano, ha 22 anni e quindi - come sottolineato dal Messsaggero - non peserebbe sull'indicatore del costo del lavoro allargato. Al contrario di profili come Arnau Martinez del Girona e Sergi Dominguez delal Dinamo Zagabria. Eppure, da Formello è tutto fermo. In attesa che venga ufficializzato il passaggio di Romagnoli all'Al-Sadd, attualmene non sarebbero in corso trattative con i Seagulls per l'acquisizione di Coppola. Il tutto a poco più di una settimana dall'inizio della nuova stagione e con Gattuso che sarà costretto a iniziare il ritiro senza alcune delle pedine più importanti della squadra.