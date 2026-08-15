Lazio, Caicedo omaggia Immobile dopo il ritiro: "Lunga vita al re"
15.08.2026 11:15 di Simone Locusta
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Ciro Immobile si ritira dal calcio giocato. L'ex bomber biancoceleste ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo i tanti gol segnati e i tanti ricordi collezionati. Durante la lunga avventura che è stata la sua carriera, ha avuto tanti partner d'attacco. Uno di questi, Felipe Caicedo, ha deciso di omaggiarlo sui propri social con un messaggio breve e d'affetto a seguito dell'annuncio del suo ritiro: "Lunga vita al Re", queste le parole dell'ex Lazio.
Larga vida al King https://t.co/Ctg79ao39v— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) August 14, 2026
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.