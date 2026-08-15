Lazio | Frattesi, la foto con Klose e il ricordo del 26 maggio: le sue parole

Davide Frattesi torna alla Lazio. In occasione del suo ritorno a casa, il centrocampista ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dal calciatore biancoceelste ai microfoni del club.

Tra i vari temi affrontati, Frattesi ha ricordato i momenti che ha vissuto da giocatore della Lazio, quando era solo un ragazzino. Scorrono le foto tra le mani, tra queste c'è la foto con Klose e i suoi amici il giorno del 26 maggio, quando Frattesi faceva il raccattapalle e la Lazio batteva la Roma nel derby più importante nella storia della Capitale. Di seguito il suo commento:

"Questa è la Coppa Italia. Facevo il raccattapalle. Qua ho tanti ragazzi che ancora sento e giocavamo inseme. Emanuele, Alessio Miceli che ha esordito in squadra. Li sento ancora e mi hanno massacrato tra chiamate e messaggi".