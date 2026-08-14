Lazio, anche la società omaggia Immobile: "Leggenda per sempre!" - FOTO
14.08.2026 22:22 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Anche la Lazio ha voluto omaggiare Ciro Immobile dopo il suo ritiro dal calcio. Il club biancoceleste ha pubblicato sui propri canali social un post in cui saluta il suo ex capitano scrivendo: "Grazie Ciro, leggenda per sempre". Nel post anche una foto di Immobile con i traguardi raggiunti con l'aquila sul petto nella Capitale.
Grazie Ciro, Leggenda per sempre pic.twitter.com/FuQAjRr2p7— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 14, 2026
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.