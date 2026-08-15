L'Inter annuncia la cessione di Frattesi alla Lazio: il comunicato
15.08.2026 09:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Attraverso un comunicato ufficiale, l'Inter ha annunciato l'addio di Frattesi. Il centrocampista si trasferisce alla Lazio in prestito oneroso con diritto di riscatto. Di seguito la nota del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Davide Frattesi alla SS Lazio. Il centrocampista classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di opzione in favore della squadra biancoceleste".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.