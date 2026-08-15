"La mia Lazio": Immobile ringrazia il club biancoceleste. Il commento

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Ciro Immobile ha appeso gli scarpini al chiodo. Una scelta netta, pesante, che Ciro sentiva di dover fare. L'ex bomber della Lazio ha vissuto una carriera nel segno del gol e il suo prime lo ha avuto proprio tra le fila biancocelesti. La Lazio stessa, appreso della decisione di Immobile, lo ha omaggiato sui social con un post sui social, che recita: "Grazie, Ciro. Una leggenda per sempre". Il calciatore ha ringraziato il club nei commenti con un dolce "La mia Lazio", accompagnato dall'emoji del cuore.