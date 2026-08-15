Calciomercato Lazio | Gimenez a un passo dal Porto: i dettagli
15.08.2026 09:05 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Santiago Gimenez è sempre più lontano dal Milan. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il centravanti messicano è a un passo dal Porto. Queste ore saranno decisive, le parti si incontreranno per trovare un'intesa. Tra i due club la trattativa è in fase avanzata, la fumata bianca è vicina. Sfuma così Gimenez per la Lazio, che adesso dovrà concestrarsi solamente sugli altri obiettivi per l'attacco.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.