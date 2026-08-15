Calciomercato Lazio | Chaloupek, un altro difensore goleador per Gattuso?

CALCIOMERCATO LAZIO - Le voci che arrivavano dalla Repubblica Ceca hanno trovato conferme. Come vi abbiamo anticipato, non solo la Lazio ha messo nel mirino Stepan Chaloupek, ma ha addirittura già presentato un'offerta ufficiale allo Slavia Praga per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale ceco.

La carriera di Chaloupek

Nato l'8 marzo del 2003 a Mezibori, in Repubblica Ceca, Chaloupek ha iniziato la propria esperienza da calciatore professionista nel Teplice, squadra che milita in 1. Liga. Il 22 settembre del 2021 fa il suo esordio assoluto partendo titolare contro il Fotbal Trinec in Mol Cup. La prima presenza delle dodici complessive di quella stagione tra campionato e coppe. All'età di 18 anni inizia la carriera di Chaloupek che, nell'estate del 2024, lo porta allo Slavia Praga dopo 63 presenze con il Teplice.

SLAVIA PRAGA - La sua avventura nella Capitale gli permette di fare un piccolo step nella sua carriera. La prima stagione la vive da comprimario. Nell'ottobre del 2024 fa il suo esordio in Europa League, ma gioca solo 13 delle 27 partite complessive da titolare. L'anno seguente sale nelle gerarchie e si conferma a ottimi livelli. Nel 2025/2026, infatti, diventa uno degli uomini più importanti della rosa, gioca 39 partite di cui 8 in Champions League, e arriva perfino a essere pericoloso in zona gol: segnando 9 reti e servendo 5 assist in una sola annata.

Il profilo di Chaloupek

CARATTERISTICHE - Numeri da attaccante che ci aiutano nella descrizione del calciatore. Stepan Chaloupek, infatti, è un difensore dotato di grande fisicità, ma anche di buona velcità. Sa scappare indietro quando la squadra difende a campo aperto, una caratteristica che farebbe comodo a Gennaro Gattuso. A contraddistinguerlo è anche una discreta tecnica che lo ha reso il primo regista dello Slavia Praga nella scorsa stagione. Gioca poco di anticipo, predilige l'uno contro uno perché in grado di resistere atleticamente e fisicamente ai difensori avversari.

GOL - Le sue caratteristiche hanno colpito la talent room di Formello, così come il numero di gol segnati. Sono 9 quelli realizzati solo nella passata stagione. Chaloupek ha segnato di testa su corner o su azione, ma anche in spaccata e di rapina, arrivando perfino a timbrare il cartellino con un conclusioni dalla distanza. Un dettaglio che, se dovesse arrivare alla Lazio, condividerebbe con Doekhi. Altro difensore che nell'ultima stagione ha segnato con particolare regolaritò