Lazio, Hernanes esulta per l'arrivo di Frattesi: "Daje!" - FOTO

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Davide Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio. È arrivata anche l'ufficialità da parte del club biancoceleste e dell'Inter, dopo lo sbarco a Fiumicino del centrocampista. Ai canali ufficiali sono già arrivate le prime dichiarazioni del classe '99, che si è presentato ai tifosi. Tra questi ce n'è uno molto speciale e contentissimo del suo arrivo. Si tratta dell'ex centrocampista biancoceleste Hernanes, che ha commentato uno dei post pubblicati dalla Lazio scrivendo: "Mamma mia! Daje!", con tanto di cuori e applaudi. Insomma, come tutti, anche il brasiliano è felicissimo dell'acquisto di Frattesi.