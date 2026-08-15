Lazio | Da capitano a capitano: Zaccagni ringrazia Immobile - FOTO

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Tra i tanti messaggi per Ciro Immobile, c’è anche quello di Mattia Zaccagni. L’attuale capitano è numero dieci della Lazio ha ringraziato quello che l’ha preceduto, consegnandogli la fascia. Il centravanti ha deciso di ritirarsi, come ha comunicato lui stesso nelle ultime ore. Per questo sui social ha ricevuto moltissimi messaggi d’affetto, tra cui anche quello dell’ex Verona: “Grazie”, ha scritto su Instagram allegando un cuore rosso. Di seguito il post.