"Ecco perché Markmann è rimasto": le parole del diesse del Nordsjaelland

Noah Markmann è stato molto vicino a vestire la maglia della Lazio. Il giovane difensore del Nordsjaelland ha rifiutato l'offerta del club biancoceleste rinnovando il contratto con la sua società. Ai microfoni di Campo.dk, il direttore sportivo Alexander Riget ha spiegato come sono andate le cose e il motivo per cui il centrale ha scelto di rimanere ancora in Danimarca. Di seguito le sue parole.

"Markmann aveva più opportunità all'estero, ma eravamo d'accordo sul fatto che fosse meglio per lui proseguire ancora un altro anno qui dove avrebbe potuto crescere ancora e prepararsi al meglio. Nessuno ha dubbi sul fatto che avrà una grande carriera internazionale. Ha un potenziale enorme e deve lavorare per riuscire a esprimerlo appieno nella prossima stagione. Se tutto andrà come sperato, potrebbe anche andare via l'anno prossimo".