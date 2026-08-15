Damiani vuole di più: "La Lazio non ha fatto molto, ma Frattesi..."
15.08.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’operatore di mercato Oscar Damiani ha parlato di alcune squadre di Serie A in vista dell'inizio del campionato. In particolare ha commentato la campagna acquisti di diversi club, tra cui anche la Lazio. Oltre a Pedraza, Galassi e Doekhi, i biancocelesti hanno accolto Frattesi dall'Inter. Di seguito le sue parole in merito: “La Lazio ha preso Frattesi che mi piace, ma non ha ancora fatto molto. Ha un allenatore bravo e questo è importante, come nel caso della Roma”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.