FORMELLO - Lazio, Gattuso e le scelte anti-Mantova: gioca Dele, Dia più di Ratkov

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si lavora sul campo anche a Ferragosto. La stagione della Lazio sta per iniziare: il primo impegno sarà in Coppa Italia, ai trentaduesimi di finale contro il Mantova. Rifinitura in archivio, ora le ultime riflessioni di Gattuso sull’undici per il suo esordio ufficiale in panchina. Il modulo sarà di nuovo il 4-3-3, già visto nell’ultima amichevole a Frosinone. Di fronte a Mandas in porta prenderanno posto Marusic, Doekhi, Provstgaard e Pedraza. Mancherà Nuno Tavares, così come anche Patric e Gigot. Ok invece Pellegrini, che ha smaltito l’infortunio alla caviglia.

A centrocampo ci saranno Dele-Bashiru, Rovella e Taylor. Solo panchina per Frattesi, almeno dall’inizio. È appena arrivato, salvo sorprese partirà fuori. A Bologna però è destinato a essere titolare. Il tridente d’attacco vedrà Noslin, Dia e Zaccagni. Inseguono Cancellieri e Ratkov, più staccati rispetto ai compagni. Out Artistico per un problema al polpaccio, recuperato invece Przyborek che sarà convocato.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Lazzari, Floriani Mussolini, Pellegrini, Romagnoli, R. Bordon, Frattesi, Przyborek, Belahyane, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Ratkov. All.: Gattuso.