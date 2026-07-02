Lazio, Rambaudi: "Questa situazione non può diventare la normalità"
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato della situazione legata alla gestione della Lazio da parte del presidente Lotito. Per la terza estate consecutiva, i tifosi scenderanno in strada (da Ponte Milvio al Flaminio) per manifestare proprio contro il patron biancoceleste. Di seguito le sue parole.
“I tifosi vogliono sognare, il popolo laziale ha voglia di stare unito e ha voglia di portare questa unione allo stadio, per vivere le partite ed emozionarsi insieme. È questo che sta mancando negli ultimi tempi, ormai da troppo tempo, ed è questo che desiderano. Spero vivamente che queste manifestazioni possano portare a qualche cambiamento. Non possiamo permettere che questa situazione diventi la normalità, non si può più vivacchiare. Serve un cambio di passo”.