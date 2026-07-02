Udinese, il dg Collavino su Zaniolo: "Stiamo lavorando per proseguire insieme"
02.07.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Udinese al lavoro per trattenere Zaniolo. L'obiettivo è di chiudere il caso legato al suo ingaggio, che per il calciatore deve essere ridiscusso dopo il riscatto dal Galatasaray delle ultime settimane. Sulla situazione ha fatto chiarezza il direttore generale del club Franco Collavino, intervenuto ai microfoni di TV12. Queste le sue parole: "Stiamo ragionando e parlando, c'è la volontà da entrambe le parti di trovare un punto d'incontro e si sta lavorando proprio in quella direzione". Zaniolo è stato accostato di recente a diversi club italiani, tra cui anche la Lazio. La priorità però ce l'hanno i bianconeri.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.